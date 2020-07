Ciclismo, annullata per maltempo la crono maschile di Roveredo di Guà. Vittoria Bussi trionfa tra le donne

Ieri, a distanza di circa quattro mesi dall’ultima gara disputata, era prevista la ripartenza ufficiale del ciclismo in Italia, attraverso la disputa della Ciclismoweb Crono Challenge di Roveredo di Guà. Il maltempo ha però rovinato a metà i piani degli organizzatori, costretti ad annullare la prova maschile; nessun problema, invece, per quella femminile, che si è regolarmente disputata e ha visto trionfare Vittoria Bussi.

La cronometro di Roveredo di Guà prevede un percorso di 25 chilometri. La pioggia caduta a metà giornata nel piccolo comune del Veneto ha però impedito ai corridori di mettersi alla prova dopo tanti mesi di lontananza dalle gare. Discorso diverso per la controparte femminile, che ha goduto di condizioni meteorologiche più favorevoli. A far segnare il miglior tempo è stata Vittoria Bussi, che è dunque la prima ad alzare le braccia al cielo in Italia dopo il lockdown; alle sue spalle si sono piazzate Elena Pirrone e la ciclista di Trinidad&Tobago Teniel Campbell.

Foto: Profilo Facebook Vittoria Bussi