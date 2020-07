Ciclismo: Andrea Di Renzo della Vini Zabù KTM investito in allenamento, frattura della clavicola per lui

Un brutto incidente, l’ennesimo, per un corridore italiano in allenamento. Questa volta la sfortuna è toccata ad Andrea Di Renzo, professionista della Vini Zabù KTM, classe 1995. Il ciclista si stava allenando su strada in quel di Civitanova Marche, quando è stato centrato in pieno da un’automobile. Conseguenze ridotte, fortunatamente: una forte contusione al ginocchio e la frattura composta della clavicola.

Il comunicato della squadra:

Loading...

Loading...

“Tanta paura ed una clavicola fratturata per Andrea Di Renzo, coinvolto in un incidente nella giornata di ieri mentre si trovava in allenamento a Civitanova Marche. Il corridore abruzzese stava superando una fila di automobili ferme in coda quando una vettura proveniente dalla carreggiata opposta con una manovra brusca si inseriva nella fila nell’intento di entrare in un’area di servizio e così facendo urtava il nostro corridore che terminava a terra. Trasportato in ospedale, dalla prima diagnosi si notava una forte contusione al ginocchio oltre che la frattura composta della clavicola. Per Di Renzo, che già in passato aveva sofferto un brutto incidente in allenamento, tanta paura e la consapevolezza che le cose sarebbero potute andare a finire molto peggio. Ti aspettiamo presto in gara, Andrea!”.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato Stampa Vini Zabù