Ciclismo, anche il Tour de l’Eurométropole 2020 a rischio cancellazione

Anche il Tour de l’Eurométropole, storica gara che si svolge ogni anno a cavallo tra settembre e ottobre, un tempo anche conosciuta come Circuit Franco-Belge, rischia di vedere l’edizione 2020 cancellata. In questo caso non è tanto la pandemia in sé a far titubare gli organizzatori, quanto gli effetti della stessa. La manifestazione belga, infatti, si è ritrovata a svolgersi in contemporanea con il Tour de France e rischia, oltretutto, di doversi sovrapporre anche alle classiche canadesi. Al momento non vi è ancora certezza che il Gp de Quebec e il Gp de Montreal si svolgano, ma, nel caso, il Tour de l’Eurométropole sarebbe costretto a confrontarsi con due manifestazioni World Tour.

Gli organizzatori sanno che, nel caso questa evventualità si avverasse, questo avrebbe fortissime ripercussioni sulla loro gara, la quale si ritroverebbe ad avere una startlist di bassissima qualità. E piuttosto di doversi accontentare delle briciole, a quanto pare, preferiscono far direttamente slittare la corsa all’anno prossimo.

Loading...

Loading...

Louis Cousaert, l’organizzatore della gara, ha parlato della vicenda ai microfoni de La Dernière Heure: “Stiamo aspettando notizie dal Canada, il loro governo dovrebbe prendere una decisione verso metà luglio, se le due gare dovessero svolgersi, allora annullerò la nostra manifestazione. Non ho voglia di competere con altre corse oltre al Tour de France. So, però, che molte squadre preferirebbero prendere parte alla nostra competizione piuttosto che andare in Canada“.



luca.saugo@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse