Calcio, Serie A 2020: il Milan si salva a Ferrara, Sassuolo corsaro a Firenze. Successi anche per Samp e Verona

Il campionato della Serie A di calcio vede proseguire la 29ma giornata. Nei quattro match delle ore 21.45 si registrano i successi esterni del Sassuolo, corsaro per 1-3 a Firenze e della Sampdoria, vittoriosa per 1-2 a Lecce, oltre al successo interno del Verona per 3-2 sul Parma. Pari per 2-2 tra SPAL e Milan.

A Ferrara la SPAL coglie un punto che potrebbe essere inutile nella corsa alla salvezza: Valoti al 13′ e Floccari alla mezz’ora sembrano regalare il successo agli estensi. Per i rossoneri un gol annullato per fuorigioco al 37′ a Calhanoglu, ma il Milan sfrutta per oltre un tempo la superiorità numerica per il rosso a D’Alessandro al 43′. Accorcia Leao al minuto 80, pareggio in pieno recupero per l’autogol di Vicari.

A Firenze disfatta della Fiorentina, che cede mestamente al Sassuolo per 1-3: il protagonista della serata è Defrel, autore della doppietta che indirizza il match: marcature su rigore al 24′ e su azione al 35′. Nella ripresa il tris è servito da Muldur al 61′, mentre al 90′ Cutrone sigla l’1-3.

La Sampdoria respira ed inguaia il Lecce in zona retrocessione: in Puglia i genovesi passano per 1-2 in una sfida decisa interamente dal dischetto. Apre per gli ospiti Ramirez al 40′, risponde Mancosu al 50′, ma a decidere la sfida è il terzo rigore, siglato ancora da Ramirez al 75′.

Pirotecnica vittoria del Verona sul Parma per 3-2: Kulusevski apre le marcature al 14′ per gli ospiti, nel recupero del primo tempo impatta dal dischetto Di Carmine. Zaccagni al 54′ sigla il sorpasso scaligero, ma 10′ più tardi Gagliolo acciuffa ancora il pari. Decide la rete di Pessina al minuto 81.

Foto: LaPresse