Calcio, il 25 luglio riparte la Chinese Super League, si giocherà in due sole città

Ancora una buona notizia in arrivo dalla Cina, una notizia di ripartenza. Il massimo campionato di calcio della Nazione asiatica, la Super League, prenderà il via nella giornata del 25 luglio. Ben cinque mesi dopo quella che sarebbe stata la data prevista. Ovviamente l’emergenza sanitaria globale ha reso inevitabile il rinvio, ma ora si può di nuovo tornare a fare sul serio. Non certo nelle modalità usuali, ma l’importante è capire come la Cina sia pronta a mettersi alle spalle il periodo peggiore. La Super League è stata una delle prime competizioni sportive a rivedere il suo programma. L’inizio della stagione, originariamente previsto per il 22 febbraio, era stato rinviato quindi a data da destinarsi al culmine dell’epidemia in Cina.

La Federazione calcio cinese ha annunciato una importante decisione. Per ovvi motivi sanitari le 16 squadre che prenderanno parte alla Super League saranno divise in due gruppi e giocheranno solamente in due città: Dalian e Suzhou. Non è ancora stato ancora comunicato, tuttavia, se i match si giocheranno con il pubblico (o almeno una parte) oppure a porte chiuse.

Loading...

Loading...

Si staglia all’orizzonte, inoltre, una particolare eventualità per quel che riguarda i giocatori stranieri. Questi ultimi, infatti, potrebbero non essere in grado di unirsi alle loro squadre perché, come spiega la Gazzetta dello Sport, la Cina proibisce ancora l’accesso al Paese per quasi tutti i cittadini stranieri a causa del Covid-19.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse