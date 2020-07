Calcio: è morto all’età di 85 anni Jack Charlton, difensore inglese campione del Mondo nel 1966

Lutto per il calcio internazionale e, soprattutto, inglese. È morto all’età di 85 anni Jack Charlton, uno dei più forti difensori centrali della storia, che ha vestito per ben 773 volte in 23 stagioni la maglia del Leeds. Fratello del più noto Bobby, con la Nazionale ha conquistato il Mondiale nel 1966. Da allenatore, invece, si è seduto sulla panchina dell’Irlanda dall’86 al ’95.

Le parole della famiglia, riportate da Sky Sports:

“Jack è morto in pace venerdì 10 luglio all’età di 85 anni. Era a casa in Northumberland, con la sua famiglia al suo fianco “Oltre che amico di molti, era un marito, un padre, un nonno e un bisnonno molto adorato. Non possiamo esprimere quanto siamo orgogliosi della straordinaria vita che ha condotto e del piacere che ha portato a così tante persone in diversi paesi e di ogni estrazione sociale”.

Foto:By Bert Verhoeff (ANEFO) – GaHetNa 922-9352, CC0, Link