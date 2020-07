Cagliari-Atalanta, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Dopo aver battuto anche il Napoli, dando conferma di star vivendo un periodo di forma strepitoso, l’Atalanta vuole continuare la sua marcia, domenica 5 luglio alle 19.30, sul campo del Cagliari. La Dea ha vinto le ultime sette partite disputate e non perde dal 20 gennaio. Il terzo posto dell’Inter, attualmente, dista appena quattro punti e sognare un sorpasso agli altri nerazzurri è assolutamente lecito.

Il Cagliari, però, è un osso duro e darà tutto in campo, poiché è ancora in ballo per un posto in Europa League. Gli isolani avevano iniziato la stagione alla grandissima, ma da dicembre in poi il loro rendimento era calato notevolmente. Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, però, i sardi sembrano essersi ritrovati. Il Cagliari, infatti, ha raccolto sette punti negli ultimi tre incontri, anche se va detto che ha affrontato avversari abbordabili quali Spal, Torino e Bologna.

Il match verrà trasmesso da Sky Sport sui canali 202 e 252. Sarà, oltretutto, possibile seguire l’incontro in streaming su SkyGo e NowTV. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dalla partita dandovi così modo di non perdervi nemmeno un’azione della stessa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Capitelli; Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini; Nainggolan, João Pedro, Simeone.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

IL PROGRAMMA DI CAGLIARI-ATALANTA

Data: Domenica 05/07/2020

Orario: 19.30

Diretta TV: Sky Sport (canali 202 e 252)

Diretta streaming: SkyGO e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

