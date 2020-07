Basket: Virtus Roma e Vanoli Cremona, giorni decisivi per le situazioni in evoluzione

Sono giorni importanti per i destini della Virtus Roma e della Vanoli Cremona, dai quali potrebbe passare la futura composizione della Serie A 2020-2021, finora rimasta in bilico su tre numeri: 18, 16 e 14. 18, quando la Lega Basket cercava vanamente la sostituta di Pistoia una volta fatta entrare Torino, 16 quando è parso necessario evitare un’altra stagione a 17, 14 nel caso in cui entrambe le sopracitate società non si dovessero iscrivere dovendo ripartire dal primo campionato FIP a libera iscrizione disponibile.

Per quanto riguarda il capitolo Roma, nelle ultime ventiquattr’ore sono emerse alcune (scarne, a voler essere precisi) informazioni circa l’attuale stato delle trattative che dovrebbero portare la Virtus dalle mani di Claudio Toti a quelle di qualcun altro. Secondo quanto riportato da Andrea Barocci sulle pagine del Corriere dello Sport, ci sarebbe un imprenditore laziale pronto a succedere al costruttore, mentre da più parti rimbalzano notizie su incontri che definiscano il futuro della Virtus. La difficoltà nel reperire informazioni esatte, tuttavia, sta semplicemente nel fatto che, come da tradizione, i Toti non hanno mai gradito le luci della ribalta, preferendo il silenzio circa tali argomenti. Appare più che probabile, dunque, che se si conosceranno dati precisi, saranno rivelati solo in maniera ufficiale, o comunque quando la resa dei conti, in un senso o nell’altro, si avvicinerà.

Loading...

Loading...

Per quanto riguarda invece Cremona, è atteso per domani un incontro decisivo tra Aldo Vanoli e Flavio Portaluppi, rispettivamente patron e DG de facto della società lombarda. Secondo quanto affermato da La Prealpina, c’è in questo caso da stabilire anche se possa partire il mercato. Dal 2009 in Serie A, la Vanoli ha vinto nel 2019 la Coppa Italia e si è spinta, nell’ultima stagione completa disputata, fino alla semifinale scudetto persa alla quinta gara contro Venezia. Attualmente sotto contratto c’è solo il finlandese Tobias Palmi, mentre tutti gli altri giocatori sono partiti. Recentemente è stato formato un Consorzio per cercare di garantire la salvezza del club, mentre il vicepresidente Davide Borsatti ha smentito qualunque ipotesi per la quale si sarebbe allontanato dalla Vanoli.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo