Basket: Vanoli Cremona, fine della corsa. Serie A addio, mancano le coperture economiche

La Vanoli Cremona abbandona la Serie A a 11 anni dal suo ingresso nella stessa. La società ha appena rilasciato un comunicato ufficiale che sintetizza la mancanza delle adeguate coperture economiche ravvisata dal CdA, ragion per cui l’iscrizione al massimo campionato risulta impossibile.

La fine della corsa arriva dopo un crescente numero di soddisfazioni nel tempo, tra cui l’approdo in panchina del coach della Nazionale, Meo Sacchetti (che però è diventato tale solo poco dopo aver messo piede in Lombardia), la vittoria della Coppa Italia 2019, la semifinale scudetto nello stesso anno con arrivo a gara5 contro la Reyer Venezia poi Campione d’Italia.

Loading...

Loading...

Questo il testo del comunicato societario: “Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna dopo attenta analisi dei budget preventivi stilati per la stagione 2020/2021 ha preso atto della mancanza di coperture economiche e garanzie per lo svolgimento del prossimo campionato di Serie A. L’intero CDA ha pertanto rimesso il proprio mandato all’assemblea dei soci che valuteranno eventuali proposte di subentro nella compagine societaria o in alternativa l’avvio delle pratiche di liquidazione della società“.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea sarebbe di ripartire con il solo settore giovanile. Nel frattempo la Serie A rimane a 15 unità, dopo anche l’autoretrocessione di Pistoia, in attesa di capire cosa ne sarà del destino della Reale Mutua Torino, che balla tra A e A2 da numerose settimane, e di quello della Virtus Roma, che sembra oramai vicino a essere conosciuto, anche per una questione di tempi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo