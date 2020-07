Basket, EuroCup 2020-2021: le date, gli orari e tutte le partite di Virtus Bologna, Venezia, Brescia e Trento

L’edizione 2020-2021 di EuroCup ha iniziato a prendere forma con il sorteggio della stagione regolare, che partirà il 30 settembre con 24 squadre impegnate, tra cui le quattro italiane: Virtus Bologna, Ryer Venezia, Pallacanestro Brescia e Aquila Basket Trento.

Si riparte, dunque, anche in Europa dopo lo stop forzato tanto dell’EuroCup quanto dell’Eurolega per la stagione 2019-2020. In particolare, per l’EuroCup si era giunti ai quarti di finale, con Bologna e Venezia che sarebbero state in rotta di collisione verso la semifinale; per quanto riguarda invece Brescia e Trento il cammino si era fermato alle Top 16. Una situazione, ad ogni modo, in netto miglioramento rispetto alla stagione precedente, in cui tutte le rappresentanti italiane erano uscite nella prima fase. Le ambizioni delle V nere e della Reyer, in particolare, sono davvero alte, ma attenzione anche alla Germani, che sta costruendo un ottimo roster. Molto, per Trento, dipenderà invece dal dopo Alessandro Gentile.

Di seguito il calendario delle formazioni italiane impegnate, e cioè Virtus Bologna, Reyer Venezia, Leonessa Brescia e Aquila Basket Trento. Tale calendario manca ancora degli orari esatti nei quali si svolgeranno gli incontri.

UMANA REYER VENEZIA (Girone A)

30 settembre – vs UNICS Kazan

7 ottobre – @ Partizan Belgrado

14 ottobre – vs JL Bourg

21 ottobre – @ Joventut Badalona

28 ottobre – vs Bahcesehir Koleji Istanbul

4 novembre – @ UNICS Kazan

11 novembre – vs Partizan Belgrado

18 novembre – @ JL Bourg

9 dicembre – vs Joventut Badalona

16 dicembre – @ Bahcesehir Koleji Istanbul

GERMANI BRESCIA LEONESSA (Girone B)

30 settembre – @ Buducnost Podgorica

7 ottobre – vs ratiopharm Ulm

14 ottobre – @ Maccabi Rishon LeZion

21 ottobre – @ Unicaja Malaga

28 ottobre – vs Boulogne Metropolitans 92

4 novembre – vs Buducnost Podgorica

11 novembre – @ ratiopharm Ulm

18 novembre – vs Maccabi Rishon LeZion

9 dicembre – vs Unicaja Malaga

16 dicembre – @ Boulogne Metropolitans 92

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA (Girone C)

30 settembre – @ Lietkabelis Panevezys

7 ottobre – vs Lokomotiv Kuban Krasnodar

14 ottobre – @ MoraBanc Andorra

21 ottobre – vs AS Monaco

28 ottobre – @ Telenet Giants Anversa

4 novembre – vs Lietkabelis Panevezys

11 novembre – @ Lokomotiv Kuban Krasnodar

18 novembre – vs MoraBanc Andorra

9 dicembre – @ AS Monaco

16 dicembre – vs Telenet Giants Anversa

DOLOMITI ENERGIA TRENTO (Girone D)

30 settembre – @ Frutti Extra Bursaspor

7 ottobre – vs Promitheas Patrasso

14 ottobre – @ Nanterre 92

21 ottobre – vs Cedevita Olimpia Lubiana

28 ottobre – @ Herbalife Gran Canaria

4 novembre – vs Frutti Extra Bursaspor

11 novembre – @ Promitheas Patrasso

18 novembre – vs Nanterre 92

9 dicembre – @ Cedevita Olimpia Lubiana

16 dicembre – vs Herbalife Gran Canaria

Credit: Ciamillo