Basket, Danilo Gallinari: “La cosa più difficile sarà ritrovare il ritmo partita”

In una conference call Danilo Gallinari ha parlato della ripresa, prevista per fine mese, della stagione NBA: ad Orlando, nel campus del Walt Disney World Resort, l’azzurro giocherà per proseguire nel percorso verso l’Anello. Le sue dichiarazioni, rilanciate da Sky Sport, sono state riprese dall’ANSA.

Così Gallinari: “Quello per cui stiamo combattendo e quello per cui giochiamo è molto più importante della free agency. La cosa più difficile sarà ritrovare il ritmo partita perché gli allenamenti individuali non possono replicare le sensazioni di una gara. Mentalmente saremo pronti, abbiamo fatto tutto nel modo giusto“.

Loading...

Loading...

Conclude l’azzurro: “E’ stato necessario un lavoro enorme e tantissima preparazione per creare la bolla in un ambiente sicuro, il lavoro che ha fatto è semplicemente straordinario. Sono convinto che la situazione sarà sotto controllo: se le regole verranno rispettate, penso che tutto andrà per il meglio. Se alcuni non lo facessero sarebbe tremendo, una mancanza di rispetto per tutto il lavoro che è stato fatto dalla NBA per creare un ambiente sicuro“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse