Badminton, Europei a squadre miste 2021: Italia nel girone di qualificazione con Francia ed Islanda

Urna non certo benevola per l’Italia del badminton nei sorteggi dei gironi di qualificazione agli Europei a squadre miste del 2021: gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo 5, che si svolgerà dal 9 al 12 dicembre in Francia, dove affronteranno, nel Sottogruppo 1, i padroni di casa della Francia e l’Islanda.

Nel Sottogruppo 2, invece, si affronteranno Galles, Irlanda e Norvegia: le due vincenti dei sottogruppi si sfideranno poi per un posto nella rassegna continentale, infatti le qualificazioni si svolgeranno in sei diverse località europee e le sei vincitrici andranno agli Europei, assieme alla Danimarca, detentrice del titolo, ed alla Finlandia, padrona di casa.

Gli Europei a squadre miste, infatti, si svolgeranno proprio in Finlandia, a Vantaa, dal 16 al 20 febbraio 2021. La Federazione Europea di badminton, inoltre, ha rivelato che la nuova sede dei Campionati Europei junior, che si disputeranno dal 29 ottobre al 7 novembre, sarà Lahti, sempre in Finlandia.

Foto: BadmintonItalia