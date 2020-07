Atletica, Larissa Iapichino: “Ho stravolto tutto il salto, a partire dalla rincorsa. Sarà una novità”

Larissa Iapichino ha rilasciato un’intervista ad “Atletica TV“, ripresa dall’ANSA, in vista del suo imminente esordio stagionale: l’azzurrina, alla vigilia dei suoi 18 anni, campionessa europea under 20 in carica nel salto in lungo, tornerà alle gare sabato 4 luglio, alle ore 17.30 a Vittorio Veneto (Treviso).

Così l’azzurrina: “Non voglio ‘spoilerare’ nulla, ma ho stravolto tutto il salto, a partire dalla rincorsa. Sarà una novità e stiamo lavorando sul prendere familiarità con questo nuovo approccio, ancora da migliorare. In qualche modo, è ispirato al salto di Ivana Spanovic. E se molto è cambiato tecnicamente, di certo in pedana non cambierà il mio carattere ‘fumino’, come diciamo a Firenze“.

Poi Larissa Iapichino parla anche un po’ di sé al di fuori della pedana: “Serie tv preferita? The Last Dance sul mito di Michael Jordan: l’ho guardata due volte, è un esempio da sempre. Ma mi piace anche Peaky Blinders, ambientato a Birmingham, e qui esce la mia vena British“.

Foto: FIDAL Colombo