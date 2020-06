Tiro con l’arco: a luglio ripartono le competizioni in tutta Italia

Le competizioni di tiro con l’arco, in Italia, sono pronte a ripartire. Luglio sarà il mese che vedrà gli arcieri azzurri estrarre le frecce dalla faretra per scoccarle verso il bersaglio; lo annuncia, tramite un comunicato ufficiale, la FITARCO. Gli atleti, che avevano ricominciato l’attività già a maggio, avranno a disposizione ben 38 competizioni sperimentali nel corso di quattro weekend.

Per permettere agli arcieri di svolgere l’attività nella massima sicurezza, è stato stillato, dalla federazione, uno speciale protocollo anti-Covid che segue le linee guida governative. Le uniche regioni, inoltre, che non ospiteranno manifestazioni di tiro con l’arco a luglio sono la Valle d’Aosta e le Marche, alle quali, oltretutto, si aggiunge anche la provincia autonoma di Bolzano. Sarà, però, possibile, per i tesserati di quelle zone, gareggiare nelle regioni limitrofe.

Le indicazioni che verranno fornite dalle società e dai comitati in seguito a queste competizioni, serviranno alla dirigenza federale per stabilire se il ritorno all’attività agonistica potrà contare, successivamente, su minori restrizioni e ridare eventualmente alle gare i valori che gli agonisti si aspettano: punteggi validi per il ranking nazionale e per la qualificazione ai Campionati Italiani.

A luglio, peraltro, avranno modo di ritrovarsi anche la nazionale Olimpica e tutte le altre selezioni azzurre. Per la nazionale giovanile, inoltre, è già in programma un raduno a Rovereto. Domenica 19 luglio, invece, è previsto un test di valutazione che impegnerà tutti i componenti della nazionale Olimpica.

Foto: World Archery