Tennis, Goran Ivanisevic positivo al coronavirus: ennesimo caso di contagio legato all’Adria Tour

Proseguono i casi di contagio da coronavirus legati all’Adria Tour, torneo di esibizione organizzato da Novak Djokovic e sospeso dopo le prime due tappe di Belgrado e Zadar. Questa volta è toccato a Goran Ivanisevic, che con un post su Instagram ha annunciato la propria positività al Covid-19.

Ivanisevic, ex tennista croato di successo e membro dello staff di Djokovic, ha così comunicato la notizia: “Sfortunatamente, dopo due test negativi, sono risultato positivo al Covid-19. Mi sento bene e non ho sintomi, voglio informare le persone con cui sono stato in contatto, raccomando loro di prendersi cura di se stessi e dei loro cari. Io sono in quarantena, auguro una pronta guarigione a tutti“. Ivanisevic, che era il direttore della tappa di Zadar, si aggiunge dunque alla lunga lista di coloro che sono risultati positivi in seguito alla partecipazione all’Adria Tour: Dimitrov, Coric, Troicki, il preparatore atletico di Djokovic, l’italiano Marco Panichi, l’allenatore di Dimitrov e lo stesso Novak Djokovic.

