Tennis, Alexander Zverev rompe l’auto-isolamento e va a una festa. L’attacco di Kyrgios: “Potevi sc****e con la fidanzata”

Alexander Zverev è tornato a fare parlare di sè e non grazie a delle performance tennistiche. Il tedesco, infatti, ha rotto la promessa di auto-isolamento dopo quanto successo settimana scorsa all’Adria Tour dove Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki erano risultati positivi al coronavirus.

Il numero 7 al mondo, risultato negativo al tampone effettuato dopo gli eventi di Zara (Croazia), ha partecipato a una maxi-festa a Montecarlo senza alcuna misura di distanziamento interpersonale. Il video registrato dallo stilista Philipp Plein ha colto il teutonico mentre ballava in compagnia di modelle e amici in un locale decisamente affollatto.

Nick Kyrgios ha prontamente criticato l’atteggiamento di Zverev attraverso un video: “Non riesci nemmeno a stare chiuso in casa 14 giorni, quanto puoi essere egoista? Hai una fidanzata con cui sc****e 14 giorni, queste cose mi fanno veramente arrabbiare”. Di seguito i VIDEO della festa di Alexander Zverev e la critica di Nick Kyrgios.

There is no doubt that this was a video of Zverev from today, no matter how many deletions/misdirects are attempted by Monégasque misfits.

Here’s another angle I was sent (which has also since been deleted from an instastory after being posted today).https://t.co/Zq0hfyu5bI https://t.co/yj1HlwkS5B pic.twitter.com/TRXUZmdjdf

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 28, 2020