Sport in tv oggi (sabato 27 giugno): orari e calendario completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lo sport inizia ad andare in scena, lo sport inizia a farsi vedere. Dopo giorni, settimane e mesi di grandi sofferenze, tanti Paesi stanno uscendo dalla grave crisi sanitaria. Un’emergenza che ha causato purtroppo un numero elevato (troppo) di vittime e per questo parlare di attività agonistica sportiva non è neanche così facile.

Tuttavia, da questo punto di vista, il ritorno di alcuni eventi può rappresentare un senso di “rinascita” e di “normalità” di cui, in un modo o nell’altro, abbiamo bisogno. In questo sabato 27 giugno non vi sono dubbi che sia il calcio a prendersi le attenzioni. La Serie A prevederà tre match: Brescia-Genoa, Cagliari-Torino e Lazio-Fiorentina, con grande attesa per il match dei biancocelesti che vorranno rispondere alla Juventus, vittoriosa ieri 4-0 contro il Lecce. Non solo però il campionato italiano in primo piano, ma anche la Bundesliga, la Premier League e LaLiga.

Ci sarà anche il tennis da seguire, con i Campionati Italiani di Todi che, pur non avendo i giocatori top azzurri, sono da seguire con interesse per alcuni giovani che potrebbero stupire. A Nizza poi appuntamento per il rivoluzionario UTS 2020, mini-circuito di esibizione nel quale giocherà il nostro Matteo Berrettini, opposto al francese Richard Gasquet.

PROGRAMMA SPORT IN TV (SABATO 27 GIUGNO)

10.00 TENNIS (Campionati Italiani a Todi): Semifinali femminili/maschili – Diretta tv su SuperTennis (canale 224 della piattaforma Sky), su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), live streaming sul sito di SuperTennis, su Sky Go e su Now TV.

13.30 CALCIO (Premier League): Aston Villa-Wolverhampton – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), su Sky Sport Football (canale 203 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

14.00 CALCIO (LaLiga): Athletic Bilbao-Mallorca – Diretta streaming su DAZN e su DAZN1.

15.30 CALCIO (Bundesliga): Wolfsburg-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Football (canale 203 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

17.00 CALCIO (LaLiga): Celta Vigo-Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

17.15 TENNIS (Ultimate Tennis Showdown 2020): Paire vs Popyrin – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

17.15 CALCIO (Serie A): Brescia-Genoa – Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky).

18.15 TENNIS (Ultimate Tennis Showdown 2020): Berrettini vs Gasquet – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

19.30 CALCIO (Serie A): Cagliari-Torino – Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky).

19.30 CALCIO (Serie A): Osasuna-Leganes – Diretta streaming su DAZN.

21.45 CALCIO (Serie A): Lazio-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN e su DAZN1.

22.00 CALCIO (Serie A): Atletico Madrid-Alaves – Diretta streaming su DAZN.

Foto: LaPresse