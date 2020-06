Sport in tv oggi (martedì 30 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà ancora il calcio il grande protagonista degli eventi sportivi di oggi, martedì 30 giugno. Torna in campo la Serie A, con due incontri di grandissima rilevanza. Si inizierà con Torino-Lazio, mentre in serata toccherà alla risposta della Juventus in chiave Scudetto sul campo del Genoa. Non ci sarà solamente il campionato italiano in campo. Vedremo anche un succosissimo Barcellona-Atletico Madrid della Liga, mentre per la Premier League sarà in campo il Manchester United sul campo del Brighton. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti gli appuntamenti sportivi della giornata odierna.

PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI, martedì 30 giugno

Ore 2.00 WRESTLING, WWE Domestic Raw – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204).

Ore 18.30 TENNIS, ZzzQuil Tennis Tour Perugia – seconda giornata turno diurno – diretta su Sky Sport Collection (205).

Ore 19.30 CALCIO, Liga – Leganes-Siviglia – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

Ore 19.30 CALCIO, Serie A – Torino-Lazio – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Ore 19.30 CALCIO, Liga – Maiorca-Celta Vigo – diretta su DAZN

Ore 20.00 BASKET, Liga – Finale Liga Endesa Barcellona-Baskonia – diretta su DAZN

Ore 21.00 TENNIS, ZzzQuil Tennis Tour Perugia – seconda giornata turno serale – diretta su Sky Sport Collection (205).

Ore 21.15 CALCIO, Premier League – Brighton-Manchester United – diretta su Sky Sport Football (203)

Ore 21.45 CALCIO, Serie A – Genoa-Juventus – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Serie A (202)

Ore 22.00 CALCIO, Liga – Barcellona-Atletico Madrid – diretta su DAZN

Gli eventi trasmessi su Sky Sport saranno disponibili anche in streaming su Sky Go

Gli eventi trasmessi su Eurosport saranno disponibili anche in streaming su Eurosport Player

Gli eventi trasmessi sulla Rai saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay

Gli eventi trasmessi su DAZN saranno disponibili in streaming

Foto: Lapresse