Golf, altra parata di stelle per il Travelers Championship 2020. Bubba Watson e Phil Mickelson osservati speciali

Siamo ormai giunti alla terza settimana di ripresa del PGA Tour, ma il Travelers Championship di questo weekend al TPC River Highlands sarà il primo torneo che verrà giocato nel posto originariamente previsto del calendario. Un evento storico che, come i suoi due predecessori di questo post Covid-19, beneficerà in termini massicci della situazione potendosi permettere un field di assoluto livello con i primi cinque giocatori del mondo tutti presenti.

Rory McIlroy, Jon Rahm, Brooks Koepka, Justin Thomas e Dustin Johnson saranno ancora i protagonisti indiscussi dell’azione, nonostante la forma attuale stia lasciando più di qualche dubbio su entrambe le stelle europee, apparse molto arrugginite rispetto al livello abituale. Il giovane coreano Sungjae Im è ancora il padrone provvisorio della FedExCup e proverà a continuare questo piccolo sogno di gloria anche questa settimana, accanto ad altri nomi importanti quali Phil Mickelson (due volte consecutive campione qui nel 2001 e 2002 e che inizia da qui la sua carriera da over-50), e gli altri due emergenti d’oro Viktor Hovland e Matthew Wolff.

Come anticipato il campo sarà quello del TPC River Highlands, un percorso par 70 di 6,841 yards, che raggiunge in questo 2020 la 37esima edizione nel PGA Tour. L’artefice del disegno originario fu Pete Dye ad inizio degli anni 80, ma l’attuale configurazione è stata raggiunta dopo una modifica attuata da Bobby Weed nel 1989. Il record assoluto del torneo è stato registrato da Kenny Perry nel 2009 quando chiuse i quattro round a -22 ma il vero highlights qui è arrivato nel 2016 quando l’intramontabile Jim Furyk riuscì a firmare una carta da 58 colpi, il più basso score della storia delle competizioni ufficiali del PGA Tour in compagnia del giapponese Ryo Ishikawa e del tedesco Stephan Jäger.

Non va dimenticato tra i partecipanti infine anche crazy Bubba Watson, che ha sempre adorato questo campo e ci ha trionfato in tre occasioni. L’americano potrebbe infatti eguagliare Billy Casper con il quarto titolo del Travelers in caso di successo. L’anno scorso fu invece Chez Reavie a stupire tutti conquistando il secondo successo in carriera a 11 anni di distanza dal primo vincendo per ben 4 colpi su Zack Sucher e Keegan Bradley, ma con un field di spessore decisamente diverso.



