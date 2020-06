Calcio, la Ligue1 non sarà rivoluzionata: il campionato resterà a 20 squadre anche nella prossima stagione

Nessuna rivoluzione. La Ligue1 non cambierà il proprio format dopo alcune discussioni. Come è noto, quella 2019-2020 ha già chiuso i battenti, con l’assegnazione delle posizioni a tavolino e polemiche che non sono mancate tra i presidenti e anche a livello mediatico, ricordando un titolo in prima pagina de L’Equipe.

Dunque, si resterà con il sistema a 20 squadre: questa è stata la decisione dell’Assemblea generale della LFP. Il mantenimento dello status quo ha ottenuto, infatti, il 74,49% dei consensi. A questo punto, restano da valutare le richieste di Amiens e Tolosa, rispettivamente penultima e ultima in classifica, che avevano chiesto di rimanere nella massima serie. Per entrambi i club l’ultimo appiglio sarà un ricorso alla Federcalcio. Non resta che attendere gli sviluppi.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse