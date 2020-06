Calcio femminile: scudetto, retrocessioni, promozioni, Champions League. Tutti i verdetti della stagione 2019-2020

Arriva la conferma della FIGC: a poco più di due settimane dal Consiglio Federale che aveva sancito lo stop definitivo della Serie A femminile di calcio, ecco che l’odierno Consiglio ha deciso all’unanimità, di assegnare lo Scudetto alla Juventus. Inoltre la Serie B è stata allargata a 14 squadre, mentre è stata delineata la strada che porterà al professionismo a partire dal 2022.

La classifica finale è stata calcolata attraverso il coefficiente correttivo, mentre è stato deciso di assegnare il titolo di Campione d’Italia alla Juventus in virtù della posizione in classifica al momento della sospensione definitiva del campionato. Vanno in Champions League la Juventus e la Fiorentina, infine retrocedono Tavagnacco ed Orobica. Promosse in Serie A Napoli e San Marino, retrocesse in Serie C Novese e Perugia.

Loading...

Loading...

Il campionato 2020-2021 scatterà il 22 agosto, mentre la Serie B partirà il 13 settembre e sarà a 14 squadre, per consentire ad ogni girone della Serie C di promuovere un club in B. Nella prossima stagione dalla B ci saranno due promozioni in A e quattro retrocessioni in C. La Coppa Italia sarà allargata a 26 squadre, mentre la Supercoppa coinvolgerà le prime 4 classificate del 2019-2020.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Francesco Scaccianoce LPS