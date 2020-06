Calcio, Bundesliga, 2020: Monchengladbach in Champions, Dusseldorf retrocesso

Si è appena conclusa la 34ma ed ultima giornata della Bundesliga di calcio, giocata in contemporanea oggi alle ore 15.30: il Bayern Monaco, già campione di Germania, chiude con un rotondo successo per 0-4 in casa del Wolfsburg, con i padroni di casa che affronteranno i preliminari per l’accesso alla prossima Europa League.

L’accesso diretto all’Europa League lo guadagna così l’Hoffenheim, che passa per 0-4 in casa di un remissivo Borussia Dortmund, già certo del secondo posto, mentre accedono alla prossima Champions League assieme alle prime due della classe il Lipsia, terzo dopo l’odierna vittoria per 1-2 in casa dell’Augusta, ed il Borussia Monchengladbach, vittorioso in casa per 2-1 contro l’Hertha Berlino.

Relegato in Europa League così il Bayer Leverkusen, pur vincente per 1-0 sul Magonza, che comunque si giocherà il 4 luglio la Coppa di Germania contro il Bayern Monaco, mentre in fondo alla classifica, assieme al Paderborn, oggi sconfitto per 3-2 in casa dell’Eintracht Francoforte, retrocede il Fortuna Dusseldorf, battuto per 3-0 dall’Union Berlino e scavalcato dal Werder Brema, che disputerà i play-out contro la terza della serie cadetta dopo aver vinto con un tennistico 6-1 contro il Colonia. Nell’ultimo match di giornata Friburgo vincente per 4-0 sullo Schalke 04.

RISULTATI 34^ GIORNATA

SABATO 27 GIUGNO

Borussia D. 0 – 4 Hoffenheim

Bayer L. 1 – 0 Mainz

Borussia M. 2 – 1 Hertha B.

Wolfsburg 0 – 4 Bayern M.

Eintracht F. 3 – 2 Paderborn

Werder 6 – 1 Colonia

Friburgo 4 – 0 Schalke

Augsburg 1 – 2 Lipsia

Union Berlin 3 – 0 Dusseldorf

CLASSIFICA FINALE BUNDESLIGA 2020

1 Bayern Monaco 82

2 Borussia Dortmund 69

3 Lipsia 66

4 Borussia Monchengladbach 65

5 Bayer Leverkusen 63

6 Hoffenheim 52

7 Wolfsburg 49

8 Friburgo 48

9 Eintracht Francoforte 45

10 Hertha Berlino 41

11 Union Berlino 41

12 Schalke 04 39

13 Magonza 37

14 Colonia 36

15 Augusta 36

16 Werder Brema 31

17 Fortuna Dusseldorf 30

18 Paderborn 20

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse