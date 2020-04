Tennis, due vittorie ed una sconfitta per Paolo Lorenzi oggi nel torneo di esibizione in Florida

Proseguono le International Tennis Series a Bradenton (Florida, USA), dove si sta disputando un torneo tra sei giocatori, tra i quali l’azzurro Paolo Lorenzi, a porte chiuse, giocato con le regole delle Next Gen ATP Finals al meglio dei tre set. L’azzurro, dopo i primi sei successi delle prime due giornate, oggi ha raccolto due vittorie ed una sconfitta.

Sul cemento outdoor l’azzurro ha perso dapprima con il bulgaro Adrian Andreev (n.685 ATP), con il punteggio di 4-2 3-4 (0) 2-4 in un’ora e mezza, mentre nel secondo match il senese ha sconfitto il padrone di casa James Cerretani per 4-1 4-2 in 34 minuti di gioco, infine nel terzo incontro ha superato un altro americano, Preston Brown, per 4-3 (5) 4-1 in 49 minuti.

Foto: Roberta Corradin / LivePhotoSport.it