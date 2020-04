Si potrà fare sport dal 4 maggio? Jogging, andare in bici, attività all’aperto: scenari e regole

In attesa, e questa sarà lunga, del vaccino per contrastare la pandemia, si inizierà a tornare piano piano alla vita che conoscevamo: anche gli amatori dal 4 maggio dovrebbero poter tornare a fare sport. Così il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Dobbiamo dare agli italiani maggiore libertà di movimento, tenendo conto del senso di responsabilità delle persone. La regola applicata da Zaia mi sembra ragionevole“.

Non si potrà andare in bici con altre persone fare jogging o andare a correre, ma bisognerà farlo sempre da soli: allenamenti individuali, che però si potranno effettuare anche lontano da casa, per il tempo necessario, ma con il possesso di un’autocertificazione, dove si deve scrivere l’orario di uscita dalla propria abitazione.

Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza.

SI POTRA’ ANDARE IN BICICLETTA O FARE JOGGING DAL 4 MAGGIO? LE IPOTESI

SARA’ CONSENTITO

Allenarsi da soli, anche lontano da casa.

Occorrerà esibire una autocertificazione con l’orario di uscita da casa.

NON SARA’ CONSENTITO

Allenarsi in gruppo.

Allenarsi per un tempo eccessivo e spropositato (i limiti verranno chiariti dal Governo).

