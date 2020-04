Si potrà andare in vacanza in estate? Il virus in mare si disperde, ma c’è il pericolo bagnasciuga

In attesa, e questa sarà lunga, del vaccino per contrastare la pandemia, si inizierà a tornare piano piano alla vita che conoscevamo. Così il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Dobbiamo dare agli italiani maggiore libertà di movimento, tenendo conto del senso di responsabilità delle persone. La regola applicata da Zaia mi sembra ragionevole“.

Secondo quanto scritto da Leggo circa il coronavirus, questo in mare si disperde, ma il pericolo riguarda il bagnasciuga: infatti è stato intervistato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, che ha parlato delle possibilità tornare al mare per le vacanze o anche per una semplice giornata.

Loading...

Loading...

Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza.

Così il professor Pregliasco: “Nell’acqua c’è una diluizione pazzesca, la quota di goccioline va quindi a disperdersi. Il vero problema è il contesto per arrivarci: un conto è l’organizzazione di uno stabilimento, altro è predisporre controlli nelle spiagge libere per garantire il distanziamento sociale“.

Conclude il virologo: “Senza contare che il bagnasciuga è uno spazio libero dove chiunque può passare. Non possiamo tuffarci con la mascherina, è evidente, servono protocolli simili a quelli che stiamo attuando su tutte le ambulanze anche per chi opera per soccorrere i bagnanti“.

Foto: LaPresse