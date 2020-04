Riapertura barbieri e parrucchieri: tutte le ipotesi. Ma intanto dilagano gli abusivi a domicilio

Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza.

In attesa, e questa sarà lunga, del vaccino, si inizierà a tornare piano piano alla vita che conoscevamo: anche barbieri, parrucchieri ed estetisti vorrebbero ripartire sin da subito, ma tutto questo potrebbe non essere possibile già dal 4 maggio, portando ad altri problemi.

Secondo quanto scritto da “Il Giorno“, gli operatori del settore lanciano l’allarme sull’abusivismo dilagante: “Ai nostri governanti, dal premier Giuseppe Conte al Ministro della Salute Roberto Speranza, contro l’abusivismo che sta rovinando tutti noi seri professionisti, che siamo a casa già da due mesi e rispettiamo le regole. Il lavoro abusivo sta crescendo a dismisura creando anche potenziali situazioni di contagio“.

LE NORME DA RISPETTARE ALLA RIAPERTURA

– I negozi dovranno essere puliti due volte al giorno: prima dell’apertura e in una pausa quotidiana si dovrà poi provvedere al lavaggio degli ambienti e alla relativa sanificazione.

– Bisognerà pulire i sistemi di areazione.

– All’ingresso dovranno essere posti degli erogatori di disinfettante per le mani ma anche accanto alla casse (o comunque dove si effettuano i pagamenti, anche con il Pos/carte di credito).

– Bisognerà indossare guanti e mascherine: per molti professionisti i guanti erano già una prassi, diverso il discorso per la protezione di naso e bocca che raramente era impiegata.

– Attenzione alle distanze interpersonali: nel caso di locale di 40 metri quadrati dovrà accedere una persona alla volta oltre a un massimo di due operatori, per locali più piccoli si dovrà mantenere il rapporto di un cliente e di un lavoratore, nel caso di struttura oltre i 40 metri quadrati allora l’accesso sarà regolamentato in funzione degli spazi disponibili (come accade oggi nei supermercati).

QUANDO RIAPRIRANNO PARRUCCHIERI, BARBIERI ED ESTETISTI?

Nonostante la Fase 2 possa iniziare il 4 maggio, è poco probabile che in tale data ci sia la riapertura di parrucchieri, barbieri ed estetisti. Molto dipenderà da come si svilupperà la curva epidemica. Si fa argo l’ipotesi di altre tre settimane di chiusura forzata, con una ripartenza possibile il 25 maggio, in maniera scaglionata da Regione a Regione.

Foto: Lapresse