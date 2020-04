Quando ricominciano Messe e funerali? Le proposte della Chiesa, il Papa spinge per la Fase 2

Anche la Chiesa spera di tornare al più presto alla normalità, con la Fase 2 che si avvicina, dato che potrebbero non essere rinnovate in toto le disposizioni vigenti fino al 3 maggio per contenere l’emergenza sanitaria: anche il Papa ha chiaramente espresso la propria opinione in merito.

Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza.

LA POSIZIONE DEL PAPA

Secondo quanto scritto da “Il Giornale“, infatti, Bergoglio nella Messa mattutina di ieri ha definito la condizione attuale vissuta dalla Chiesa come del tutto straordinaria. Andare a Messa, però, rispettando il distanziamento sociale, potrebbe essere addirittura paragonata al fare la spesa, come se fosse un’esigenza inderogabile, per i credenti, ovviamente.

LA PROPOSTA DEI VESCOVI

Per “Avvenire“, dopo quanto visto nel corso della Settimana Santa, con la possibilità di celebrare in sicurezza con la presenza minima di persone nei pressi del celebrante, e con le chiese comunque aperte per la preghiera personale, i Vescovi stanno elaborando un documento con delle proposte per poter riprendere le celebrazioni.

