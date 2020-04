Equitazione, Jumping Nations Cup 2020: rivisto il regolamento per poter disputare le Finali

Anche l’equitazione prova a riorganizzare il calendario internazionale dopo che tutte le competizioni internazionali finora in programma sono state cancellate o rinviate a causa del coronavirus: la FEI, Federazione Internazionale, ha rimodulato la Jumping Nations Cup per permettere il regolare svolgimento delle Finali, in programma dall’1 al 4 ottobre a Barcellona.

Alle Finali saranno ammesse 22 Nazionali, di cui 10 dall’Europa, 3 dal Nord America, 2 dal Sud America, 2 dal Medio Oriente, 2 dall’Asia/Australasia, 1 ciascuna dall’Africa e dall’Eurasia, oltre al Paese ospitante, ovvero la Spagna. Dunque saltano le qualificazione della Divisione 1, che comprende l’Italia, non più necessarie: ammesse alle Finali Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Svezia e Svizzera.

Stesso discorso dal Nord America, dove sono qualificate direttamente USA, Canada e Messico, infine è stata confermata la qualifica ottenuta da Emirati Arabi Uniti e Siria per il Medio Oriente, ottenuta ad Abu Dhabi. Per determinare le altre qualificate si utilizzeranno i punteggi della computer list dei quattro migliori rappresentanti di ogni Paese, considerando il ranking precedente rispetto al mese delle Finali. Inoltre nel 2020 non ci saranno promozioni e retrocessioni dalla Divisione 1, che nel 2021 vedrà al via le stesse 10 Nazionali.

Foto: Claudio Bosco LPS