Un match molto particolare quello che è andato in scena a Città del Capo (Sudafrica) tra lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal. L’eterno confronto del mondo del tennis aveva uno scopo nobile: destinare fondi in favore dei progetti della Fondazione di Federer impegnata ad aiutare i più disagiati. Un match d’esibizione che ha regalato spettacolo, colpi d’alta scuola e ha premiato l’elvetico, vincitore in tre set davanti a un pubblico incredibile (51.954 spettatori). Di seguito gli highlights:

VIDEO Roger Federer batte Rafael Nadal nell'esibizione a Città del Capo: gli highlights della sfida

Foto: LaPresse