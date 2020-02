Tennis: Francesca Schiavone nuova collaboratrice della Milano Tennis Academy

Nuova avventura nel mondo del tennis per Francesca Schiavone. La campionessa milanese è entrata a far parte della Milano Tennis Academy: “Sono felicissima di essere tornata sui campi da tennis, e di iniziare la collaborazione con la MTA”, le prime parole di Schiavone.

Schiavone ha iniziato già a Gennaio ed ora avrà un ruolo di supervisore di tutti i giocatori dell’accademia, dai giovani fino ai professionisti. “L’ingresso di Francesca – spiega Piercarlo Guglielmi, general manager della MTA – dimostra che l’accademia sta continuando a investire e a guardare avanti, in un progetto a medio-lungo termine che in un paio d’anni ci ha già portato a fare tanta strada. Abbiamo scelto Francesca perché è una figura dall’enorme esperienza e perché incarna in pieno i nostri valori. Vediamo il suo arrivo come una sorta di certificazione della qualità del lavoro svolto fino a qui. Il suo arrivo ci permetterà di fare ancora meglio, e rappresenta una decisa apertura verso la possibilità di avere in accademia sempre più atleti professionisti”.

“Il suo carisma – dice Ugo Pigato, direttore sportivo della MTA – aiuta tantissimo. Le bastano poche parole per motivare i ragazzi, e offrire loro degli spunti tecnici sui quali lavorare. È nella sua indole voler toccare con mano il lavoro quotidiano e voler conoscere i ragazzi dal punto di vista caratteriale, per poterli veramente aiutare a migliorare”

Foto: LaPresse