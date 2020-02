Tennis, ATP Pune 2020: Roberto Marcora sconfigge nettamente Lukas Rosol e avanza agli ottavi di finale

Un autoritario Roberto Marcora sconfigge in due set il ceco Lukas Rosol al primo turno dell’ATP 250 di Pune 2020 e avanza agevolmente agli ottavi di finale del torneo indiano. Una vittoria nettissima per il trentenne di Busto Arsizio, che chiude in appena cinquantotto minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-2. Ora un turno sulla carta proibitivo per l’azzurro, che se la vedrà con il numero 1 del seeding Benoit Paire.

Marcora è assolutamente impeccabile al servizio durante l’intera durata dell’incontro, tant’è che non concede al trentaquattrenne ceco alcuna palla break: è questa la chiave che permette al tennista lombardo, numero 174 del ranking, di dominare il match. Al contrario Rosol, ormai lontano parente del giocatore capace di raggiungere anche la top 30 mondiale, ha numerosi passaggi a vuoto in battuta, complice una bassa percentuale di prime in campo (38%), e consente all’azzurro di superare il turno senza opporre troppa resistenza. Nel primo set Marcora piazza il break decisivo nel corso del quarto game, riuscendo poi a confermare facilmente il vantaggio fino al 6-3 finale. Nel secondo set, invece, Rosol alza praticamente subito bandiera bianca, cedendo la battuta nei primi due turni di servizio e consentendo al lombardo di volare sul 4-0 e poi di chiudere definitivamente la pratica con il definitivo 6-2.

