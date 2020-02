Tennis, ATP Montpellier 2020: Jannik Sinner in tabellone, Monfils e Goffin prime teste di serie

Dopo l’Australian Open, la stagione di Jannik Sinner riparte dalla Francia. L’altoatesino è presente nel tabellone principale del torneo ATP di Montpellier. Il numero 82 del mondo affronterà all’esordio lo svedese Mikael Ymer ed in caso di vittoria troverebbe il serbo Filip Krajinovic, testa di serie numero sette. La speranza è quella di vedere Sinner giocare i quarti di finale, dove lo attenderebbe un interessante incrocio con il bulgaro Grigor Dimitrov.

La storia del torneo di Montpellier è molto giovane, visto che ha sostituito in calendario solo nel 2012 quello di Lione. In finale è sempre arrivato un francese, con sei vittorie in otto edizioni per un tennista di casa. Le uniche eccezioni sono i successi del 2017 di Alexander Zvererv e del 2012 di Tomas Berdych.

In quell’anno in finale ci arrivò Gael Monfils, che è la testa di serie numero uno del torneo. Secondo favorito del seeding, invece, David Goffin, mentre il terzo è un Denis Shapovalov in cerca di riscatto dopo un Australian Open veramente molto deludente, vista l’eliminazione al primo turno con il comunque sorprendente Marton Fucsovics.

Presente ovviamente tantissima Francia, con Adrian Mannarino, Gilles Simon e quel Richard Gasquet che ha vinto a Montpellier addirittura per tre volte ed ha perso altrettanti finali. Attenzione anche all’altro canadese Felix Auger-Aliassime, pure lui rimasto scottato dall’eliminazione prematura nel primo Slam dell’anno.

Foto: LaPresse