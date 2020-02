Sport in tv oggi (martedì 4 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 4 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport: l’Olimpia Milano affronta l’Alba Berlino in una fondamentale partita dell’Eurole di Basket, Novara incrocia lo Yuzhny nella Champions League di volley femminile, proseguono i tre tornei di tennis iniziati dopo l’Australian Open, non manca il calcio tra Ligue 1 e FA Cup. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 4 febbraio e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (4 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARI

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO:

11.00 TENNIS – ATP Montpellier, primo turno (diretta tv su Supertennis)

11.00 TENNIS – ATP Pune, primo turno (diretta tv su Supertennis)

16.00 TENNIS – ATP Cordoba, primo turno

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Khimik Yuzhny-Novara (diretta streaming su DAZN)

17.00 PALLANUOTO (Champions League) – Dinamo Tbilisi-Pro Recco

18.00 BASKET (Eurolega) – CSKA Mosca-Anadolu Efes (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Olympiakos (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 CALCIO (Ligue 1) – Lilla-Rennes (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1) – Monaco-Angers (diretta streaming su DAZN)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Finale Scudetto, gara-1) – Valpusteria-Asiago

20.45 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Bayern Monaco (diretta streaming su Eurosport Player)

20.45 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Alba Berlino (diretta tv su Eurosport 2)

20.45 CALCIO (FA Cup, replay 16esimi di finale) – Quattro partite: Birmingham-Coventry, Cardiff-Reading, Derby-Northampton, Liverpool-Shrewsbury

21.00 BASKET (Champions League) – Brindisi-Zaragoza (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Baskonia (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 CALCIO (Coppa del Re, quarti di finale) – Granada-Valencia

21.05 CALCIO (FA Cup, replay 16esimi di finale) – Oxford United-Newcastle

21.05 CALCIO (Ligue 1) – Nantes-PSG (diretta streaming su DAZN)

