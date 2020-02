Speed skating, Francesca Lollobrigida chiude quinta nella mass start ai Mondiali 2020

Sono terminati nella serata italiana di oggi, domenica 16 febbraio, i Mondiali su singole distanze di speed skating, che si sono disputati a Salt Lake City, Utah, USA: assegnati questa sera gli ultimi quattro titoli della rassegna iridata, con l’Italia che ottiene il miglior piazzamento con il quinto posto di Francesca Lollobrigida nella mass start, dopo aver fatto segnare il record italiano sui 1500.

La mass start maschile va all’olandese Jorrit Bergsma, che vince lo sprint finale in 7:39.49, chiudendo con 60 punti ed andando a precedere di 0″30 il canadese Jordan Belchos, secondo a quota 40, e di 0″78 l’altro canadese Antoine Gélinas-Beaulieu, terzo classificatoa quota 24. Sedicesimo posto per Andrea Giovannini, che chiude in 7:45.69, sorpreso anche lui dalla fuga vincente.

La mass start femminile va alla canadese Ivanie Blondin, la quale vince lo sprint finale in 8:14.02, chiudendo con 60 punti, battendo per 0″20 la sudcoreana Bo-Reum Kim, che questa sera deve accontentarsi della seconda piazza a quota 40, infine completa il podio l’olandese Irene Schouten, terza a 0″30 con il bottino di 20 punti. Quinta piazza per Francesca Lollobrigida, che raccoglie 6 punti giungendo a 0″68 dalla vincitrice.

I 1500 metri maschili vanno invece all’olandese Kjeld Nuis, il quale trova l’oro in 1:41.664, battendo il connazionale Thomas Krol, secondo ad appena 0″07, con il tempo di 1:41.735. Sale sul gradino più basso del podio lo statunitense Joey Mantia, che chiude con il personale in 1:42.164, a 0″50 dal vincitore. Francesco Betti si classifica 22° con il crono di 1:46.709, che è il nuovo personale, chiudendo a 5″04 dalla vetta.

Nei 1500 metri femminili la medaglia d’oro va all’olandese Ireen Wüst, che vince col crono di 1:50.925, e va a precedere di 0″21 la russa Evgeniia Lalenkova, al personale in 1:51.137, mentre completa il podio l’altra russa Elizaveta Kazelina, terza a 0″49, con il personale in 1:51.418. Tredicesimo posto con record italiano per Francesca Lollobrigida, staccata di 3″20, che timbra il crono di 1:54.130.

