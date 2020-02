Sci alpino, Coppa del Mondo femminile Garmisch 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dopo la tappa sulle nevi russe di Rosa Khutor, il Circo Bianco al femminile riceve il testimone dal comparto maschile e si appresta ad affrontare il fine settimana di Garmisch-Partenkirchen, in Germania. Sulla pista Kandahar, infatti, si è appena concluso il weekend maschile, ed ora è l’occasione delle atlete di cimentarsi sullo splendido pendio bavarese.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 propone altre due prove veloci per le sciatrici. Si inizierà sabato con la discesa libera alle ore 11.30, quindi domenica sarà la volta del supergigante alle ore 11.15. La squadra italiana vuole proseguire sulla scia degli ottimi risultati delle ultime settimane, continuando a togliersi grandi soddisfazioni. Per Sofia Goggia questa pista ha un valore particolare, sarà in grado di primeggiare ancora?

IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GARMISCH 2020

Sabato 8 febbraio

ore 11.30 discesa libera

Domenica 9 febbraio

ore 11.15 supergigante

Foto: Pier Colombo