Salto con gli sci: Marius Lindvik si aggiudica le qualificazioni sul Normal Hill di Rasnov, Cecon supera il taglio

Marius Lindvik parte forte e si aggiudica il salto di qualificazione in quel di Rasnov, in Romania, sede della sedicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di salto con gli sci maschile. Il promettente norvegese classe 1998, dopo aver fatto fatica in allenamento, ha trovato il giusto feeling con il Normal Hill rumeno firmando il miglior punteggio in qualificazione (124.1) con un balzo di 98 metri che gli ha permesso di precedere l’austriaco Stefan Kraft (98.5 metri) per un solo decimo di punto.

Ottima prova di forza corale per la Germania, che ne piazza tre nella top5 e quattro tra i primi 9 nella serie odierna di qualificazione per gara-1. Markus Eisenbichler è il migliore dei teutonici in terza posizione con 101 metri e 123 punti (grazie ad una bufera di vento frontale) davanti ai connazionali Stephan Leyhe e Karl Geiger, rispettivamente quarto e quinto in classifica con 120.5 e 119.3 punti. Buone sensazioni anche in casa Polonia con Dawid Kubacki 6° con 95 metri e 117.2 punti, Kamil Stoch 7° con 99 metri e 115.9 punti oltre ad un discreto Piotr Zyla 11° con 95 metri e 113.7 punti.

La notizia principale di giornata però riguarda l’assenza del giapponese Ryoyu Kobayashi, ormai definitivamente fuori dai giochi nella corsa verso la Sfera di Cristallo considerando i 228 punti di distacco dal leader Stefan Kraft (destinati ad aumentare sensibilmente al termine delle due gare in programma a Rasnov). L’Italia, presente in Romania con un solo atleta, ha strappato la qualificazione per gara-1 con il 49° posto di un Federico Cecon apparso in buona forma soprattutto in allenamento.

Foto: Lapresse