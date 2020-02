Salto con gli sci: Chiara Hoelzl vince gara-1 a Oberstdorf davanti a Lundby, 15ma Lara Malsiner

Chiara Hoelzl centra la terza vittoria della carriera grazie ad una prova di forza impressionante e accorcia le distanze in classifica generale nei confronti della norvegese Maren Lundby, rimasta pettorale giallo per appena 8.7 punti. L’austriaca classe 1997 si è imposta nettamente in gara-1 ad Oberstdorf (Germania), sede della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di salto con gli sci femminile, lanciando un messaggio di forza inequivocabile alle avversarie anche in vista della gara di domani.

Hoelzl ha fatto segnare il miglior punteggio in entrambe le manche con 130 metri e 134.9 punti nella prima e con 141.5 metri e 150 punti nella seconda serie per uno score complessivo di 284.9 punti. Alle sue spalle si è inserita la campionessa olimpica in carica Lundby (276.2 punti), al settimo piazzamento sul podio della stagione con una prestazione molto buona ma insufficiente per tenere testa alla vincitrice odierna. L’Austria si conferma la squadra più completa e competitiva del lotto piazzando sul terzo gradino del podio la veterana Daniela Iraschko-Stolz con 270.4 punti grazie ad una bella rimonta nella seconda serie dopo aver chiuso quinta la prima manche.

Piccolo passo falso in ottica Sfera di Cristallo per l’austriaca Eva Pinkelnig, scavalcata in piazza d’onore nell’overall dalla connazionale Hoelzl a causa del quarto posto odierno a oltre nove punti dalla top3. Buonissima prova da parte della slovena Nika Kriznar, quinta con 252.2 punti dopo il settimo posto della prima serie, mentre va sottolineata l’ennesima ottima gara della diciottenne austriaca Marita Kramer, sesta classificata con 248.1 punti. Per quanto riguarda i colori azzurri, Lara Malsiner si è confermata tra le prime 16 per la quarta gara consecutiva con un buon 15° posto dopo aver raccolto una 13ma piazza parziale a metà competizione. Fuori dai punti invece Elena Runggaldier, 33ma ed esclusa dalla seconda serie per 6.7 punti.

Foto: Lapresse