Rugby 7s: l’Italia perde con Uganda e Germania e fallisce l’accesso ai quarti di finale

È un esordio da dimenticare quello dell’Italseven nelle Sevens Challenger Series, il torneo che qualificherà la miglior Nazionale alle Sevens Series della prossima stagione. A Viña del Mar, in Cile, gli azzurri perdono due match su tre e falliscono l’accesso ai quarti di finale. Decisivo il ko all’esordio contro l’Uganda, squadra sottovalutata da molti, ma che ha puntato sulla fisicità e sulla velocità per battere un’Italia che sbaglia troppo.

Finisce 24-14 la prima sfida, con gli azzurri che sbagliano troppo palla in mano, mentre in difesa subiscono troppo la superiorità fisica e atletica degli atleti dell’Uganda. Italia che riesce a restare in partita fino a un minuto dalla fine, quando sotto per 17-14 perde banalmente un pallone e l’Uganda la punisce in contropiede e chiude il match. Seconda sconfitta nel match successivo contro la forte Germania. Qui il match si chiude a inizio ripresa, quando la quarta meta dei tedeschi fa scappare via gli avversari e le mete nel finale di Del Bono e Bonavolontà fissano il punteggio sul 24-17 per la Germania.

Primo sorriso, infine, nel terzo match, contro la cenerentola Paraguay. La giornata si chiude senza problemi per gli azzurri, che chiudono il match già nel primo tempo con le mete di Wagenpfiel, Motta, Jannelli e Bonavolontà e vincono 45-15. Italia che, dunque, domani giocherà nella parte bassa del tabellone, quella per il nono posto. Obiettivo che diventa obbligato per gli azzurri che, ricordiamolo, alla fine di queste due tappe delle Sevens Challenger Series devono essere tra le prime otto Nazionali per staccare il biglietto per Hong Kong.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

Loading...

Loading...

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renato Olimpio – LPS