Pallanuoto, Serie A1 2020: all’Ortigia il big match con la Sport Management. Ok Brescia e Pro Recco

Si sono disputati nella giornata odierna tre anticipi della Serie A1 di pallanuoto, in previsione del fine settimana dedicato alle Coppe europee: nel big match della 15ma giornata l’Ortigia supera per 9-6 la Sport Management e puntella il terzo posto, andando a +5 sui rivali diretti.

Corsare invece le prime due della classe, con la Pro Recco che passa per 6-16 in casa del Trieste e va a quota 45, mantenendosi a punteggio pieno, mentre il Brescia espugna la piscina del Napoli, fanalino di coda in classifica, per 7-10 e resta a -6 dai liguri, confermando i 3 punti di margine sui siracusani.

Serie A1 maschile

Risultati e programma 15ma giornata

Mercoledì 19 febbraio

CC Ortigia-Sport Management 9-6

CC Napoli-AN Brescia 7-10

Pallanuoto Trieste-Pro Recco 6-16

Sabato 22 febbraio ore 18.00

Roma Nuoto-Iren Genova Quinto

Campolongo Hospital RN Salerno-Lazio Nuoto

Telimar-RN Savona

RN Florentia-CN Posillipo

Classifica

PRO RECCO* 45

AN BRESCIA* 39

CC ORTIGIA* 36

SPORT MANAGEMENT* 31

RN SAVONA 22

PN TRIESTE* 20

IREN GENOVA QUINTO 18

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO 18

ROMA NUOTO 17

SS LAZIO NUOTO 14

RN FLORENTIA 12

CN POSILLIPO 9

TELIMAR 5

CC NAPOLI* 4

* = una gara in più

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Sabrina Malerba LPS