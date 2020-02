NBA 2020, scelti i quintetti dell’All Star Game: Doncic, Leonard e Davis con LeBron, Embiid e Young con Antetokounmpo

Anche se la partita in sé spesso risulta deludente e poco veritiera, l’All Star Game della NBA è sempre un punto di capitale importanza della stagione della Lega più spettacolare del mondo. Quest’anno l’evento si disputerà nel weekend del 14-16 febbraio allo United Center di Chicago, Illinois, e nel corso della nottata italiana sono stati ufficializzati i quintetti che prenderanno parte al match che chiuderà il programma.

Come ben noto, sono stati LeBron James (Los Angeles Lakers) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) a scegliere i propri compagni nel ruolo di capitani (essendo i due giocatori più votati dai tifosi), in una vera e propria “chiamata” come succede al Draft.

È toccato al tre volte vincitore della NBA iniziare i lavori (grazie allo status di giocatore con il maggior numero di preferenze), chiamando il suo grande amico e compagno nei giallo-viola, Anthony Davis (nativo proprio di Chicago) come primo membro del Team LeBron. Gli altri partecipanti saranno Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e James Harden (Houston Rockets) per quanto riguarda i titolari, per un quintetto che fa davvero paura. Tantissimo talento anche in panchina con Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets) e Domantas Sabonis (Indiana Pacers).

Per il Team Giannis, invece, lo starting-five vedrà anche Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Kemba Walker (Boston Celtics) e Trae Young (Atlanta Hawks). In panchina vedremo all’opera Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Bam Adebayo (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Jimmy Butler (Miami Heat). Si annuncia, come sempre, grande spettacolo allo United Center, per un fine settimana che, ovviamente, sarà catalizzato dal ricordo di Kobe Bryant nella tre giorni di gare.

Foto: Lapresse