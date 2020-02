LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Oestersund 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il calendario dello Ski Tour – I convocati dell’Italia per lo Ski Tour

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della tappa inaugurale dello Ski Tour 2020, che oggi prevede due gare distance con partenze ad intervalli in tecnica libera, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 15 febbraio, alle ore 13.30 scatterà la 10 km femminile, mentre per quanto concerne la 15 km maschile bisognerà attendere le ore 16.10.

Nella prova odierna saranno ben undici gli azzurri impegnati: saranno della partita Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Paolo Ventura e Simone Daprà nella prova maschile e Lucia Scardoni, Greta Laurent, Elisa Brocard, Anna Comarella ed Ilaria Debertolis in quella femminile.

Lo Ski Tour è una nuova manifestazione che scatterà oggi, sabato 15 febbraio e si esaurirà domenica 23. Prime tre tappe in Svezia, ultime tre in Norvegia: previste due sprint, una mass start, due pursuit e la gara inaugurale a cronometro. Tutte le tappe sono valide per la classifica di Coppa del Mondo, seppur con punteggi dimezzati.

