La Germania apre al mercato del poker digitale nel 2021

Il mercato del poker online durante gli ultimi anni si è dimostrato essere molto attivo, specialmente per quanto riguarda il gioco digitale e la sua diffusione in Europa. Nonostante in Italia ci sia stato un forte calo, dopo un periodo in cui praticamente chiunque giocava a Texas Hold’Em, per via di quella che a livello sociologico è stata etichettata come la pokermania, abbiamo assistito successivamente a una fase di normalizzazione e di una preponderante stabilità.

Chiaro che un ruolo è stato giocato anche dal cambio di guardia e di passo di molte realtà che operano nel settore del gambling digitale, per via del fatto che il gioco si è sempre più sviluppato su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Così se le sale da gioco dei casinò online, sono riuscite a passare senza grandi problemi su device mobili, lo stesso non è accaduto per il gioco del poker.

Le cose che sono cambiate per il settore del poker online in Europa

In versione digitale, inizialmente, il gioco del poker ha avuto prima buoni risultati, successivamente una vera e propria esplosione e diffusione, in termini mediatici e sociali, tanto che nella prima parte degli anni tra il 2001 e il 2011, è stato praticamente impossibile non vedere trasmissioni televisive, spot, documentari, film e special in merito al gioco del poker e alla sua variante spettacolare e dinamica del Texas Hold’Em.

Non è un caso se in Italia, così come nel resto d’Europa, dove da sempre il gioco più praticato è quello del poker classico, è nata la moda del poker alla texana. In concomitanza con questo nuovo trend si sono proiettati sul mercato italiani tanti siti che prima operavano all’estero, attraverso la regolamentazione questi operatori stranieri come 888 ed altri hanno acquisito la licenza AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato). Il pubblico italiano attraverso siti internet come 888poker ha imparato ad apprezzare altre versioni del poker, più veloci e spettacolari, per la prima volta in Italia si è fatta strada anche un’altra variante cioè l’Omaha, che sta a metà tra il gioco classico e il Texas Hold’Em. Gradualmente hanno preso piede attraverso la diffusione delle poker room, anche le altre ulteriori varianti del gioco del poker, che per convenzione e comodità sono state distinte in 4 macro gruppi.

Le principali varianti per il gioco del poker online

Ci sono infatti i giochi denominati Community card poker, i giochi di Draw Poker, le Stud poker e il mixed game. Tra questi i più conosciuti sono sostanzialmente 4-5, tra cui la Telesina, il 7 card stud, il 5 card draw, e naturalmente il Texas Hold’Em e l’Omaha, a cui bisogna inoltre aggiungere il gioco del poker classico. Per quanto riguarda il mercato europeo attuale del gioco del poker, stiamo andando incontro a una affermazione del gioco online, che il più delle volte viene accostato proprio al poker digitale, grazie alle molte poker room che si sono sviluppate nel mondo. Ancora una volta il poker statunitense, è quello più conosciuto, anche in versione online, ma qualcosa inizia a smuoversi anche in Europa. Incassato il colpo che ha visto il 2019 chiudersi con un trend tendenzialmente negativo, con una perdita rispetto ai dati del 2018, che però aveva segnato nuovi record, si è deciso di ripartire e dare la scossa questa volta è stata la notizia che riguarda la Germania, che apre al discorso del poker online.

Il mercato europeo per il gioco del poker digitale

Una novità di una certa rilevanza, visto che in Europa già tra il 2018 e il 2019, Spagna, Francia e Portogallo, avevano deciso di creare una piattaforma di gioco condivisa, chiamata appunto liquidità condivisa. In questo caso l’Italia, per quanto riguarda il poker e il casinò digitale, aveva perso questa occasione di entrare nel circuito della liquidità condivisa, probabilmente anche a causa delle restrizioni legate alla legge del Decreto Dignità, che limita le azioni di pubblicità e di diffusione del gioco del poker online, dopo un periodo di grande crescita e di esposizione mediatica a tappeto, durata quasi 8 anni.

La Germania entra nel circuito del poker online europeo

La Germania era rimasta indietro per quanto riguarda il gioco online e in particolare per la diffusione del gioco del poker digitale. Tuttavia oggi si sta discutendo di questa nuova regolamentazione che avrà luogo a livello federale, proprio per il settore del gioco online, che a partire dal prossimo luglio 2021 darà una svolta al mercato europeo, relativo al gioco del poker online.

Si parte quindi anche in Germania, dove le poker room fino a questo momento erano collegate solo attraverso le licenze di Malta o quelle austriache, per una questione burocratica e di legislazione, proprio come era avvenuto per il mercato italiano del gioco online, che fino al 2011 era vietato e reso lecito solo attraverso la possibilità di accedere ai siti esteri che erano specializzati nel gioco del gambling con regolare licenza.

Le nuove regole per il settore del gioco digitale nei Paesi dell’UE

Uno degli aspetti più interessanti, trattandosi di uno stato federale come quello tedesco è infine dato da un regolamento rigido che dovrà essere rispettato in tutta la sua completezza. Come sottoscritto in precedenza da molti siti legali di gioco, i tedeschi potranno eseguire l’accesso ai casinò online e giocare solo per 3 ore al giorno, in orari a loro discrezione. Che cosa vuol dire questo? Significa che il gioco online può essere controllato e monitorato, ma deve essere praticato con moderazione e in modo responsabile.

Una partita di poker, come tutti sanno, è basata su tempi lunghi e dilatati, questo significa che un abile giocatore avrà la possibilità di effettuare 2-3 partite al giorno, controllando quindi la gestione del tempo, delle vincite e delle perdite; una questione più volte sollevata anche da molti siti di gioco online legale, i quali hanno promosso e sponsorizzato il gioco praticato in modo responsabile, attraverso le 7 regole d’oro per praticare il gambling online senza incorrere in problemi di tipo patologico. La necessità di regolamentare il gioco, non ha solo una valenza per gli utenti, ma anche per le realtà delle società che andranno a investire nel mercato del poker online tedesco.

Trattandosi di una repubblica federale, ci sarà molta libertà di movimento e di autonomia, da una parte, e di responsabilità, dall’altro. La notizia è comunque piuttosto importante, visto che il mercato italiano per il gioco online è da sempre considerato uno dei più avanzati, dopo quello degli UK, ma oggi con la crescita del mercato spagnolo e di quello francese, il coinvolgimento della Germania sembra essere la giusta premesse per il lancio internazionale di una nuova liquidità condivisa tra i Paesi comunitari presenti in UE.

Foto: Dugger94621 / Shutterstock.com