Kickboxing, Giorgio Petrosyan torna a Milano: stasera sfida a Dambo per il Mondiale! Programma, orari e tv

Giorgio Petrosyan sarà il protagonista indiscusso della grande serata di kickboxing che andrà in scena questa sera all’Allianz Cloud di Milano (ex PalaLido): la città adottiva di questa grande icona dell’universo del fighting ospiterà un evento davvero da leccarsi i baffi per tutti gli appassionati. Stiamo parlando di una vera e propria leggenda degli sport da combattimento, il 34enne scappò dall’Armenia quando era un bambino e poi visse in un camion nel capoluogo lombardo per sfuggire dalla guerra e dalla fame che affliggevano il suo Paese natale.

Questa sera (la main card inizierà alle ore 21.00), il ribattezzato Chirurgo affronterà il francese Gaetan Dambo che vanta un record di tutto rispetto (49-13-1) e che potrebbe impensierire l’italiano con i suoi pugni potenti. Il rinominato Kirikou cercherà di mettere in difficoltà il nostro portacolori che parte con i favori del pronostico ed è pronto a conservare il titolo mondiale Iska dei 70 chili. Giorgio Petrosyan torna sul ring dopo aver sconfitto il transalpino Samy Sana a Tokyo, vincendo così lo One Championship da un milione di dollari. L’evento, rinominato Petrosyanmania, rappresenta un’occasione più unica che rara di vedere combattere Giorgio nel nostro Paese perché spesso è protagonista in Asia (record strepitoso in carriera, solo 2 sconfitte in 108 incontri disputati).

Sarà una serata davvero molto ricca perché ci saranno altri incontri di grande rilievo: Alex Negrea difenderà il mondiale Iska 85 kg contro Reda Ougdou, poi spazio anche a Faraoni-Latifaj 895 kg) e Flumeri-Wilson Costa (60 kg) senza dimenticarsi di Martine Michieletto che incrocerà la spagnola Laura De Blas. Di seguito il calendario completo, il programma e l’orario d’inizio di Petrosyan-Dambo, match valido per il mondiale Iska 70 kg di kickboxing. Non sono previste dirette tv e/o streaming.

PROGRAMMA MAIN-CARD PETROSYANMANIA 2020: DALLE ORE 21.00 (PETROSYAN PER ULTIMO)

Mondiale Iska K1 70kg: Petrosyan (Ita) vs Dambo (Fra)

Mondiale Iska K1 85kg: Negrea (Rom) vs Ougdou (Fra)

K1 95 kg: Faraoni (Ita)-Latifaj (Ger)

K1 60 kg: Flumeri (Ita)-W. Costa (Por)

Muay Thai 57 kg donne: Michieletto (Ita) vs De Blas (Spa)

K1 73 kg: Solarino (Ita)-Lopes (Por)

Mma 70 kg: Moricca (Ita)-Zecchi (Ita)

PETROSYANMANIA 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste dirette tv e/o streaming.

