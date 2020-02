Golf: rinviati per coronavirus il Maybank Championship e il Volvo China Open, tornei dell’European Tour 2020

Ha conseguenze anche sul golf la situazione legata al coronavirus che sta mettendo in ginocchio non solo Wuhan, ma la Cina intera e, di riflesso, anche alcuni Paesi confinanti o comunque vicini a quello più popoloso del pianeta, oltre a far registrare diversi casi di infezione in tutto il mondo.

L’European Tour, infatti, ha deciso di accettare la richiesta di spostare a data da destinarsi il Maybank Championship, che si doveva giocare dal 16 al 19 aprile a Kuala Lumpur, in Malesia, che era stata avanzata dallo sponsor principale del torneo, Maybank. Per quel che riguarda, invece, il Volvo Open Championship, originariamente programmato a Shenzhen dal 23 al 26 aprile, la scelta del rinvio è stata effettuata di concerto tra European Tour, il title sponsor Volvo, i promoter del torneo (Mitime Golf), l’associazione golfistica cinese, il Genzon Golf Club e il governo di Shenzhen.

L’amministratore delegato dell’European Tour, Keith Pelley, ha dichiarato: “La salute dei nostri giocatori, degli spettatori e dello staff è sempre la nostra priorità assoluta. Anche se è spiacevole che il Maybank Championship e il Volvo China Open siano stati spostati, sentiamo che questa sia l’azione più corretta da fare in questo momento. Stiamo attualmente cercando date alternative per entrambi gli eventi“. Il Maybank Championship era stato vinto, lo scorso anno, dall’australiano Scott Hend, mentre il Volvo China Open era stato conquistato dal finlandese Mikko Kohronen.

