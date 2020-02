DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020: Ceylin del Carmen Alvarado vince il Kwatencross e la classifica generale

Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) inaugura la sua nuova maglia iridata nel migliore dei modi. La neerlandese di origini dominicane, infatti, ha conquistato il Kwatencross di Lille, ultima prova di DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020, e con esso la classifica generale della manifestazione. Ancora seconda la connazionale Annemarie Worst (777), battuta nuovamente allo sprint come al Mondiale. Terzo gradino di un podio tutto orange per l’enfant prodige Shirin van Anrooij, campionessa del Mondo della categoria juniores. Migliore delle italiane Alice Maria Arzuffi (777) che è giunta nona dopo una bella gara in rimonta. 12esima Eva Lechner (Creafin).

La gara ha visto del Carmen Alvarado e Worst levarsi di ruota tutte le altre già al primo giro. Le due hanno dato vita al solito entusiasmante duello e la neerlandese di origini dominicane aveva staccato la rivale nel corso della terza tornata, ma successivamente è caduta ed è stata ripresa. Sì è, dunque, andati verso una volata a due ove Annemarie ha lanciato nuovamente lo sprint troppo presto e Ceylin è riuscita a superarla negli ultimi 100 metri. Van Anrooij, invece, era partita molto male, ma nel corso della prova ha superato oltre dieci atlete e all’ultimo giro è andata a prendersi un podio storico precedendo la connazionale Inge van der Heiden (CCC).

Per quanto concerne la classifica generale, del carmen Alvarado, anche in questo caso, vince precedendo Annemarie Worst. Terzo posto per Yara Kastelijn (777) che preso parte al Kwatencross di Lille con due vertebre fratturate pur di difendere il suo podio e ci è riuscita (un podio nella generale del DVV Verzekeringen Trofee vale 16000 euro ndr.). Quarta Eva Lechner che precede la campionessa del Belgio Sanne Cant e l’altra azzurra Alice Maria Arzuffi.

Foto: Twitter UCI Cyclocross