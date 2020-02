Ciclismo, Dries Devenyns: “Ero solo contro tutti nel finale, ma mi sentivo bene e ho vinto la Cadel Evans Great Ocean”

Il belga Dries Devenyns (Deceuninck-QuickStep) ha vinto la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2020 che si è corsa a Geelong, in Australia, battendo il russo Pavel Sivakov (Team Ineos) in uno sprint a due, dopo che la coppia era riuscita a scappare da un gruppo più numeroso negli ultimi pochi chilometri della corsa che presentava una lunghezza totale di 171.

Sivakov ha attaccato a 5 chilometri dalla conclusione, e il solo Devenyns è stato in grado di inseguire, e infine riacciuffare, il ciclista russo, mentre Impey, Keukeleire e McCarthy hanno provato l’inseguimento, senza buoni esiti. È stato Devenyns che ha rotto gli indugi nello sprint finale a circa 200 metri dalla conclusione, e sebbene Sivakov abbia reagito, non è riuscito a tornargli sotto, chiudendo ad un paio di lunghezze.

Il commento di Dries Devenyns a fine gara: “Sivakov è stato aggressivo lungo tutto il corso della giornata – spiega il belga a cyclingnews.com – Alla fine della corsa la Mitchelton aveva a disposizione cinque corridori in quel gruppo mentre la Ineos ne aveva due, quindi io ero da solo, ma avevo buone sensazioni dalle gambe e ho provato a giocare le mie carte. Certo, non ero sicuro di poter raggiungere Sivakov quando ha provato l’attacco finale ma, quando l’ha messo in atto, abbiamo lavorato assieme. Non potevo sapere quanto fosse forte in uno sprint, ma mi sentivo sicuro dei miei mezzi e sono riuscito a vincere”.

alessandro.passanti@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dries Devenyns David MG / Shutterstock.com