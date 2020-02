Cicliamo, Philippe Gilbert verso la Milano-Sanremo 2020: “La strada sul Poggio è perfetta”

A poco più di un mese e mezzo dalla Milano-Sanremo 2020 di ciclismo, parla al sito CyclingNews.com il belga Philippe Gilbert, in forza alla Lotto-Soudal, uno tra i principali favoriti della Classicissima: è ghiotta l’occasione per diventare uno dei pochi ciclisti al mondo ad aver vinto tutte le Classiche Monumento.

Così il belga: “Non sono stato malato in nessuna fase, quindi ho potuto allenarmi anche in modo adeguato. La mia condizione è buona come lo era l’anno scorso, quindi sono contento anche di quello. Anche il mio morale è buono, perché abbiamo una buona squadra, non solo i ciclisti, ma anche lo staff: tutto è perfetto“.

Sulla salita del Poggio, che secondo alcune voci poteva essere tagliata nella Milano-Sanremo a causa di una strada in non perfette condizioni: “Non so da dove vengano queste voci, sono andato a vedere la salita da solo in allenamento ed è assolutamente perfetta. Onestamente non so di cosa si stia parlando. Non ci sono cambiamenti“.

La primavera di Gilbert però vivrà anche di altre gare: “So però che la pressione sarà enorme e cercherò di fare del mio meglio prima della Sanremo, ci sono molte altre gare e il modo giusto è di fare le cose è un passo alla volta, ma il ciclismo non è come uno sport in cui hai una probabilità del 50% perché stai gareggiando contro un altro ragazzo, qui è uno sport in cui stai competendo contro 140 ragazzi o anche di più, quindi non è così facile“.

Foto: LaPresse