Calendario Sci alpino 3-9 febbraio: orari, programma, tv, calendario gare Garmisch e Chamonix

Tutto è pronto per un nuovo importantissimo weekend della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Se, da un lato, Il Circo Bianco al femminile attende solamente il momento nel quale ufficializzare la quarta Sfera di Cristallo consecutiva per la statunitense Mikaela Shiffrin, tra gli uomini si continua a vivere gara per gara con una corsa al successo finale davvero vibrante.

Questi ultimi saranno di scena sulle nevi francesi di Chamonix per un gigante e un gigante parallelo, mentre le donne saranno impegnate in quel di Garmisch-Partenkirchen per due prove veloci, una discesa e un supergigante.

IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GARMISCH 2020

Sabato 8 febbraio

ore 10.00 prima manche gigante maschile

ore 11.30 discesa libera femminile

ore 13.00 seconda manche gigante maschile

Domenica 9 febbraio

ore 9.30 qualificazioni gigante parallelo maschile

ore 11.15 supergigante femminile

ore 13.15 gigante parallelo

