Calendario sci alpino 21-23 febbraio: orari, programma, tv, streaming delle gare. Occhio al fuso orario in Giappone

Tutto è pronto per un intenso e importante fine settimana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Ci avviciniamo sempre più ad ampi passi verso il rush finale della stagione e le Sfere di Cristallo sono ormai all’orizzonte. Chi se le aggiudicherà? Le gare di questo weekend ci diranno qualcosa di più chiaro riguardo le varie classifiche generali, grazie anche ad un calendario fitto.

Gli uomini, per esempio, saranno di scena sulle nevi nipponiche di Naeba per due prove tecniche, un gigante e uno slalom, mentre il Circo Bianco al femminile sarà impegnato a Crans Montana (Svizzera) per due discese (una sarà il recupero di quella che non si è potuta disputare a Rosa Khutor) più una combinata nella giornata di domenica.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2019-2020

Venerdì 21 febbraio

ore 10.05 discesa femminile Crans Montana* recupero di Rosa Khutor

Sabato 22 febbraio

ore 2.00 prima manche gigante maschile Naeba

ore 5.00 seconda manche gigante maschile Naeba

ore 10.30 discesa femminile Crans Montana

Domenica 23 febbraio

ore 2.00 prima manche slalom maschile Naeba

ore 5.00 seconda manche slalom maschile Naeba

ore 10.30 prima manche combinata femminile Crans Montana (SuperG)

ore 13.30 seconda manche combinata femminile Crans Montana (slalom)

