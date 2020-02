Calendario Mondiali sci alpino 2021 Cortina: date, programma, orari, tv

Manca poco meno di un anno e andranno in scena i Mondiali di sci alpino 2021 che, in occasione della quarantaseiesima edizione, si disputeranno sulle nevi di Cortina d’Ampezzo. La kermesse iridata prenderà il via nella giornata dell’8 febbraio 2021 e si concluderà il 21. Il programma includerà gare di discesa libera, supergigante, slalom gigante, slalom speciale e combinata, tutte sia maschili sia femminili, e una gara a squadre mista. Per Cortina non si tratta certo di una novità. La regina delle Dolomiti ha già ospitato la rassegna iridata nel 1932 e nel 1956 (in tale occasione le gare olimpiche furono valide anche ai fini dei campionati mondiali, come d’uso fino al 1980) mentre tra pochi giorni si preparerà con la Finali della Coppa del Mondo 2020.

IN TV — I Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo saranno trasmessi da Raisport e Eurosport. In streaming si potranno seguire su Eurosport Player e RaiPlay e anche su DAZN (nel caso proseguisse il rapporto con ES).

PROGRAMMA COMPLETO MONDIALI CORTINA 2021

Lunedì 8 febbraio

ore 11.00 prima manche combinata femminile (SuperG)

ore 14.30 seconda manche combinata femminile (slalom)

Martedì 9 febbraio

ore 10.30 supergigante donne

ore 13.00 supergigante uomini

Mercoledì 10 febbraio

ore 10.00 prima manche combinata uomini (SuperG)

ore 13.30 seconda manche combinata uomini (slalom)

Giovedì 11 febbraio

ore 10.00 prova discesa femminile

ore 12.00 prova discesa maschile

Venerdì 12 febbraio

ore 10.00 prova discesa maschile

ore 12.00 prova discesa femminile

Sabato 13 febbaio

ore 11.00 discesa femminile

Domenica 14 febbraio

ore 11.00 discesa maschile

Martedì 16 febbraio

ore 9.00 qualificazioni paralleli

ore 14.00 finali paralleli

Mercoledì 17 febbaio

ore 12.15 parallelo a squadre

Giovedì 18 febbraio

ore 10.00 prima manche gigante femminile

ore 13.30 seconda manche gigante femminile

Venerdì 19 febbraio

ore 10.00 prima manche gigante maschile

ore 13.30 seconda manche gigante maschile

Sabato 20 febbraio

ore 10.00 prima manche slalom femminile

ore 13.30 seconda manche slalom femminile

Domenica 21 febbraio

ore 10.00 prima manche slalom maschile

ore 13.30 seconda manche slalom maschile

